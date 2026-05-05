La finale scudetto di Superlega entra nel suo momento decisivo con la terza gara, che si disputerà mercoledì sera al PalaBarton Energy. La Sir Susa Vim Perugia, forte del vantaggio di 2-0 ottenuto nelle prime due partite, ha l'opportunità di chiudere la serie. La Cucine Lube Civitanova cerca invece di recuperare e di riaprire il confronto, puntando a una vittoria che potrebbe prolungare la sfida.

La finale scudetto di Superlega arriva al primo vero punto di svolta. Mercoledì sera, al PalaBarton Energy, la Sir Susa Vim Perugia avrà l’occasione di chiudere i conti contro la Cucine Lube Civitanova, forte del 2-0 costruito nelle prime due sfide. Un margine netto, ma che non racconta fino in fondo la complessità di una serie che, soprattutto in gara-2, ha mostrato sfumature tecniche e mentali decisive. Il dato più evidente è la superiorità strutturale di Perugia, emersa con continuità nei fondamentali chiave. La squadra di Lorenzetti ha dimostrato di avere più soluzioni offensive e una gestione più lucida dei momenti delicati. Non è un caso che anche nelle situazioni di svantaggio, come accaduto all’Eurosuole Forum, gli umbri siano riusciti a ribaltare l’inerzia con naturalezza, senza mai perdere ordine e qualità.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superlega, gara-3 scudetto: Perugia vede il tricolore, Civitanova cerca l’impresa per riaprire la serie

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