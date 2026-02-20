Tra Croce Gentile e Laterza | si presenta il primo volume dell’inventario dell’Archivio Nicolini

Il 23 febbraio alle 16, nell’Archivio di Stato di Napoli, si presenta il primo volume dell’

Lunedì 23 febbraio, alle ore 16.00, nella Sala Catasto dell’ Archivio di Stato di Napoli (piazzetta del Grande Archivio 5), sarà presentato il primo volume dell’”Inventario dell’Archivio Nicolini” (Istituto italiano per gli studi storici – Il Mulino, 2025). Il volume inaugura un lavoro di riordino e descrizione analitica di un fondo documentario di grande rilievo per la storia culturale italiana del Novecento. L’Archivio Nicolini, donato all’ Istituto italiano per gli studi storici nel 1985, restituisce la trama fitta di relazioni intellettuali costruite dalla famiglia Nicolini e rappresenta, di fatto, il riflesso di una stagione culturale oggi lontana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Fico si presenta senza la Giunta al primo consiglio regionale: eletto il presidente dell'aula

Leggi anche: Tra partiture e memorie: le voci femminili dell’opera riscoperte al Conservatorio Nicolini

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.