Perugia | grosso autoarticolato incastrato bloccato il traffico

A Perugia, un camion di grandi dimensioni si è incastrato in un incrocio, causando un blocco del traffico. La situazione ha reso difficile il passaggio di altri veicoli e ha creato disagi nella circolazione. La pendenza dell’incrocio e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare sono stati fattori che hanno contribuito a questa problematica. La strada rimane chiusa mentre si lavora per liberare il mezzo e ripristinare la normalità.

? Cosa scoprirai Come influisce la pendenza dell'incrocio sulla manovra del camion?. Perché i navigatori satellitari portano i mezzi pesanti in quel punto?. Quali strade secondarie si stanno saturando per l'effetto domino?. Quanto tempo servirà per liberare completamente l'accesso al centro?.? In Breve Blocco all'incrocio tra viale San Antonio e via del Bulagaio. Navigatori satellitari causano frequenti errori di traiettoria per mezzi pesanti. Pendenza e curve strette rendono il Bulagaio un nodo critico ricorrente. Code estese alle vie limitrofe per l'effetto domino sul traffico. Un grosso autoarticolato si è incastrato nel pomeriggio all’incrocio tra viale San Antonio e via del Bulagaio a Perugia, bloccando completamente il traffico verso il centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia: grosso autoarticolato incastrato, bloccato il traffico Notizie correlate Incendio A4: autoarticolato in fiamme, traffico bloccatoUn grave incidente ha interessato la tratta autostradale A4 nel tratto che collega Torino a Milano, provocando un’interruzione del traffico e... Incidente sull’A1 nei pressi di Capua: autoarticolato perde il controllo, traffico bloccato verso RomaMomenti di forte criticità lunedì mattina, intorno alle 9:30, sull’autostrada A1, poco prima dell’uscita di Capua in direzione Roma, a causa di un...