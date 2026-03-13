Un incidente lungo l’autostrada A4 tra Torino e Milano ha coinvolto un autoarticolato che è andato in fiamme. La scena ha causato un blocco totale del traffico sulla carreggiata, rendendo necessarie le operazioni di spegnimento e soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Un grave incidente ha interessato la tratta autostradale A4 nel tratto che collega Torino a Milano, provocando un’interruzione del traffico e richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. L’evento si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 16:30, al chilometro 50+900 dell’arteria stradale. L’autoarticolato coinvolto trasportava carico di mangime pellettato, una merce comune per l’alimentazione animale nella regione. Le fiamme hanno preso il rimorchio, costringendo le squadre di emergenza a intervenire con urgenza per evitare danni maggiori alla viabilità. Intervento coordinato dei vigili del fuoco. Sulla scena sono giunte due unità operative distinte che hanno lavorato in sinergia per gestire la situazione critica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio A4: autoarticolato in fiamme, traffico bloccato

