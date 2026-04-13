Incidente sull’A1 nei pressi di Capua | autoarticolato perde il controllo traffico bloccato verso Roma

Lunedì mattina, intorno alle 9:30, sull’autostrada A1, poco prima dell’uscita di Capua in direzione Roma, si è verificato un incidente che ha coinvolto un autoarticolato. L’incidente ha causato il blocco del traffico in quella direzione, creando disagi e rallentamenti per i veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Momenti di forte criticità lunedì mattina, intorno alle 9:30, sull’autostrada A1, poco prima dell’uscita di Capua in direzione Roma, a causa di un incidente che ha coinvolto un autoarticolato. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, partita dalla sede centrale. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante, che trasportava un container vuoto, avrebbe iniziato a sbandare ripetutamente, urtando prima il lato destro e poi quello sinistro della carreggiata, fino a colpire le barriere divisorie tra le corsie. La corsa del veicolo si è conclusa al centro della carreggiata, dove l’autoarticolato è rimasto ripiegato su se stesso, senza tuttavia ribaltarsi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Incidente sull’A1 nei pressi di Capua: autoarticolato perde il controllo, traffico bloccato verso Roma Caserta, incidente su A1 verso Roma: autoarticolato sbanda e blocca l’autostrada vicino CapuaMezzo pesante con container vuoto sbanda sull’A1 vicino Capua, conducente in ospedale e traffico bloccato per i soccorsi. Incidente in tangenziale a Milano: motociclista perde il controllo e cade. Traffico bloccatoTraffico bloccato sulla Tangenziale Est di Milano (A51) in direzione Nord: un motociclista è caduto con la moto poco dopo le 10 di mercoledì. ULTIM'ORA SPAVENTOSO INCIDENTE SULL'A1: CI SONO 3 MORTI E DIVERSI FERITI