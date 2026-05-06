Un fotografo di Perugia è stato condannato a sette anni di reclusione per aver compiuto uno stupro durante un servizio fotografico. L'aggressione si sarebbe verificata nel corso di un appuntamento dedicato alla sessione fotografica. Le accuse di stalking mosse nei suoi confronti sono state archiviate perché sono andate in prescrizione. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario contro il professionista.

? Cosa scoprirai Come è avvenuta l'aggressione durante il servizio fotografico?. Perché le accuse di stalking sono andate in prescrizione?. Chi dovrà decidere l'entità del risarcimento per la vittima?. Come ha reagito il fidanzato all'appostamento del fotografo?.? In Breve Magistrati Narducci, Loschi e Verola hanno emesso la sentenza a Perugia.. Accuse di stalking e resistenza sono prescritte per i fatti del maggio 2018.. Proseguirà in sede civile la richiesta di risarcimento danni per la vittima.. Imputato già rientrato in Cina dovrà affrontare le discussioni per il risarcimento.. Il tribunale di Perugia ha condannato oggi un fotografo cinese a sette anni di reclusione per lo stupro di una giovane modella avvenuto nel maggio 2018.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, fotografo condannato a 7 anni: stupro dopo il servizio fotografico

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Panoramica sull’argomento

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