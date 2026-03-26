Un uomo di 25 anni originario della Toscana è stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione per aver commesso una rapina violenta in un'area di Perugia. La rapina è avvenuta dopo un incontro tra le due persone, senza ulteriori dettagli sul contesto. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale locale.

Un 25enne avrebbe aggredito la vittima con un tirapugni in ferro, sottraendole prima 600 euro poi altri 450. Il tribunale ha disposto anche una multa di 2.500 euro e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici Una condanna a sei anni e sei mesi di reclusione per un 25enne toscano, ritenuto responsabile di una rapina particolarmente violenta consumata ai danni di un uomo nel capoluogo umbro. I fatti risalgono al 29 novembre 2022 e si sono svolti in un contesto legato a una prestazione sessuale omosessuale, concordata e pagata in anticipo. Secondo quanto emerso nel corso del dibattimento, l'imputato avrebbe agito "al fine di procurarsi un ingiusto profitto". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Perugia, rapina dopo un incontro gay: condannato a sei anni e mezzo

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