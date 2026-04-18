Metrobus nuova ordinanza in viale San Sisto

È stata emanata una nuova ordinanza in viale San Sisto per permettere la continuazione dei lavori relativi alla prima linea del Bus Rapid Transit a Perugia. La decisione riguarda le attività di costruzione e manutenzione necessarie per il completamento dell’opera. La modifica delle disposizioni si è resa necessaria per garantire il proseguimento degli interventi senza interruzioni significative. La zona interessata comprende viale San Sisto e le aree limitrofe.

Nuova ordinanza in viale San Sisto per consentire la prosecuzione dei lavori per la realizzazione della prima linea del Bus Rapid Transit a Perugia. Con ordinanza n.634 del 17 aprile 2026 il Comune ha approvato alcuni provvedimenti in materia di viabilità che resteranno in vigore dal 22 aprile al.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Metrobus, via libera alla variante su viale San SistoMetrobus, via libera alla variante di progetto per la viabilità su viale San Sisto. Metrobus, nuova ordinanza in via StrozzacapponiProseguono i lavori per la realizzazione della linea Bus Rapid Transit a Perugia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Metrobus, nuova ordinanza in viale San Sisto; Nuova fase di lavori per il Metrobus: come cambia il traffico (fino al 31 maggio) in via Strozzacapponi; Metrobus, via libera alla variante su viale San Sisto; Cantiere Metrobus, come cambia la viabilità a Strozzacapponi. Nuova fase di lavori per il Metrobus: come cambia il traffico (fino al 31 maggio) in via StrozzacapponiNuova fase per i lavori del Metrobus in via Strozzacapponi. Il Comune ha adottato l'ordinanza n.345 del 27 febbraio 2026 che prevede vari provvedimenti inerenti alla circolazione. Ecco come cambia la ... corrieredellumbria.it Il punto sui lavori per il Metrobus a PerugiaProseguono i cantieri del Metrobus di Perugia, un'opera impegnativa la cui realizzazione mette a dura prova cittadini e commercianti, secondo l’Amministrazione comunale il cronoprogramma viene ... rainews.it Domenica 19 aprile, dalle ore 9:00 presso il Parco “La Terrazza”, in via Domenico Cimarosa a San Sisto, si svolgerà l'evento "Viviamo e curiamo il nostro territorio" . L’iniziativa, che vedrà la partecipazi facebook ALATRI-Celebrazione Solenne in onore del Santo Patrono San Sisto Una tradizione religiosa che si tramanda nel tempo e mantiene sempre vivo l’attaccamento degli Alatresi al loro Santo Patrono. Grazie a tutte le autorità civili, religiose e militari presenti # x.com