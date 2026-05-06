Perugia-Civitanova oggi Superlega volley 2026 | orario gara-3 tv streaming

Oggi, mercoledì 6 maggio alle ore 20.30, si disputa la terza gara della finale scudetto di volley maschile tra Perugia e Civitanova. La partita si svolge al PalaBarton e fa parte di una serie al meglio delle cinque partite. La squadra che arriverà a tre vittorie si aggiudicherà il titolo di campione d’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming.

Oggi mercoledì 6 maggio (alle ore 20.30) andrà in scena Perugia-Civitanova, gara-3 della finale scudetto di volley maschile: al PalaBarton prosegue la serie al meglio delle cinque partite, chi ne conquisterà tre festeggerà il tricolore. Perugia conduce per 2-0: dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all’Eurosuole Forum, i Block Devils sono a un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. A trascinare Perugia saranno il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, i centrali Roberto Russo e Federico Crosato, il libero Massimo Colaci.🔗 Leggi su Oasport.it

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