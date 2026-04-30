Perugia-Civitanova oggi Superlega volley 2026 | orario gara-1 tv programma streaming

Oggi si gioca la prima gara della Finale Scudetto di SuperLega tra Perugia e Civitanova. La partita apre una serie che si prevede lunga e combattuta, con i due team pronti a darsi battaglia per il titolo. L'incontro si svolge in una delle strutture più grandi del campionato e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. Gli appassionati di pallavolo potranno seguire l'evento fin dal suo inizio.

Si accendono i riflettori sulla Finale Scudetto di SuperLega, con gara-1 pronta a inaugurare una serie che si preannuncia intensa tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova. Un confronto che negli anni è diventato una vera e propria classica del volley italiano e che torna a decidere il titolo tricolore per la sesta volta, confermando il peso specifico di due club protagonisti assoluti dell’ultimo ciclo. Il cammino verso la finale racconta due percorsi agli antipodi. Perugia ha mantenuto fede alle aspettative sin dalla regular season, chiusa ai vertici con continuità e autorità, proseguendo poi nei playoff con prestazioni solide e convincenti.🔗 Leggi su Oasport.it

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