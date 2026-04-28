Dove vedere in tv Perugia-Civitanova Superlega volley 2026 | orario gara-1 programma streaming

Giovedì 30 aprile alle 20.30 si disputa la prima gara della finale scudetto di volley maschile tra Perugia e Civitanova. La partita si svolge al PalaBarton e apre una serie al meglio delle cinque partite, con l’obiettivo di conquistare tre vittorie per aggiudicarsi il titolo. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming.

Giovedì 30 aprile (alle ore 20.30) andrà in scena Perugia-Civitanova, gara-1 della finale scudetto di volley maschile: al PalaBarton si apre la serie al meglio delle cinque partite, chi ne conquisterà tre festeggerà il tricolore. I Block Devils si presenteranno all’appuntamento dopo aver regolato Monza e Piacenza, mentre la Lube ha firmato due maiuscole imprese contro Trento e Verona, sovvertendo i verdetti della regular season: si affrontano la prima e la sesta classificata della Superlega. I Campioni d’Europa e Campioni del Mondo inizieranno il confronto di fronte al proprio pubblico e punteranno a partire con il piede giusto, mentre i cucinieri inseguiranno l’affermazione in trasferta per ribaltare il fattore campo già in avvio del testa a testa che chiude la stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

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300 tifosi Lube a Perugia per Gara 1 di Finale Scudetto Ritiro ticket (mezzi propri): martedì e mercoledì (ore 16-19.30) al Palas Partenze pullman giovedì: ore 17 da Eurosuole Forum di Civitanova ore 17.30 dal Bar Paola di Corridonia lubevolley.it/news/2 x.com

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