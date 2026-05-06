Perugia-Civitanova oggi in tv Superlega volley 2026 | orario gara-3 streaming

Oggi alle 20.30 si gioca al PalaBarton la terza gara della finale scudetto di volley maschile tra Perugia e Civitanova. La serie al meglio delle cinque partite prosegue con questa sfida, che viene trasmessa in televisione e streaming. La squadra che otterrà tre vittorie si aggiudicherà il titolo di campione d'Italia.

Oggi mercoledì 6 maggio (alle ore 20.30) andrà in scena Perugia-Civitanova, gara-3 della finale scudetto di volley maschile: al PalaBarton prosegue la serie al meglio delle cinque partite, chi ne conquisterà tre festeggerà il tricolore. Perugia conduce per 2-0: dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all’Eurosuole Forum, i Block Devils sono a un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-CIVITANOVA DI VOLLEY DALLE 20.30 A trascinare Perugia saranno il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, i centrali Roberto Russo e Federico Crosato, il libero Massimo Colaci.🔗 Leggi su Oasport.it

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#Superlega playoffs FINALS game2 Civitanova-Perugia 1-3 (25-21 22-25 22-25 23-25) CV: Bottolo 16 PG: Ben Tara 23 Perugia leads series 2-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com