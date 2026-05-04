Sfida per il tricolore Scudetto la Sir Perugia a un passo Vittoria-chiave a Civitanova Mercoledì si può già fare festa

La Sir Perugia si avvicina al tricolore dopo aver conquistato una vittoria fondamentale contro la Lube Civitanova, in quattro set (25-21, 22-25, 22-25, 23-25). I giocatori di Perugia hanno segnato punti chiave, mentre la squadra avversaria ha mostrato resistenza, con Bottolo, Loeppky e Nikolov in evidenza. La partita si è conclusa con la Sir Perugia a un passo dalla conquista dello scudetto, che potrebbe essere festeggiato già mercoledì.

LUBE CIVITANOVA 1 SIR PERUGIA 3 (25-21, 22-25, 22-25, 23-25) CIVITANOVA MARCHE: Bottolo 16, Loeppky 14, Nikolov 14, Gargiulo 8, Podrascanin 6, Boninfante 1, Balaso (L1), D’Heer 4, Kukartsev 1, Duflos-Rossi 1, Orduna. N.E. – Hfaiedh, Tenorio, Bisotto (L2). All. Giampaolo Medei. PERUGIA: Ben Tara 23, Plotnytskyi 18, Semeniuk 13, Russo 5, Solé 5, Giannelli 3, Colaci (L1), Loser 3, Argilagos, Dzavoronok. N.E. – Crosato, Cvanciger, Ishikawa, Gaggini (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Marco Zavater (MO) e Rossella Piana (MO). LUBE (b.s. 18, v. 4, muri 13, errori 8). SIR (b.s. 21, v. 5, muri 9, errori 6). CIVITANOVA MARCHE (MC) – È un duro colpo quello assestato dalla Sir Susa Scai Perugia ieri vittoriosa in trasferta sulla sua acerrima rivale Cucine Lube Civitanova.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfida per il tricolore. Scudetto, la Sir Perugia a un passo. Vittoria-chiave a Civitanova. Mercoledì si può già fare festa Notizie correlate Finale scudetto, la Sir “studia“ Civitanova: "C’è ancora un passo da fare, siamo pronti"Sono 45 le partite disputate dalla formazione targata Sir Susa Scai Perugia, 5 nel mondiale per club, 2 in supercoppa italiana, 2 in coppa Italia, 8... Finale Scudetto, Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaL’attesa è terminata! Domani sera alle 20:30 si accenderanno i riflettori sulla Finale Scudetto di questo Campionato di Superlega!È Perugia ad... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sfida per il tricolore. Scudetto, la Sir Perugia a un passo. Vittoria-chiave a Civitanova. Mercoledì si può già fare festa; Volley, Perugia non molla la presa e vince (3 a 1) anche a Civitanova; Play Off: Perugia e Civitanova iniziano la sfida tricolore; Sir Perugia-Lube Civitanova, una sfida infinta che diventa record. Play Off: Perugia e Civitanova iniziano la sfida tricoloreDomani alle 20.30 al Pala Barton le squadre di Lorenzetti e Medei iniziano la serie al meglio delle cinque partite con in palio lo scudetto. Block Devils e cucinieri si affrontano per la sesta volta n ... tuttosport.com Perugia a un passo dallo scudetto: la Sir espugna Civitanova (3-1)La Sir Susa Scai Perugia fa due su due nel turno delle finali. Civitanova si deve arrendere anche in gara 2 con i perugini che si impongono in rimonta 3-1, al termine di una sfida tiratissima e posson ... corrieredellumbria.it https://www.marchesport.info/news/cucine-lube-civitanova-sir-susa-scai-perugia-1-3-25-21-22-25-22-25-23-25 - facebook.com facebook !!! Cucine Lube Civitanova-Sir Susa Scai Perugia 1-3 (25-21; 22-25; 22-25; 23-25) #BlockDevils #superlega x.com