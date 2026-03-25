Scudetto Volley | Milano ad un passo dalla finale oggi sfida decisiva

La semifinale del campionato di pallavolo femminile tra Milano e Scandicci si decide oggi, con la squadra di Milano che si trova a un passo dalla qualificazione alla finale. La partita rappresenta il momento chiave di questa fase del torneo, determinando quale formazione accederà alla fase conclusiva della competizione.

La semifinale scudetto del campionato di pallavolo femminile tra Milan e Scandicci è giunta al bivio decisivo. La gara di questa sera a Firenze potrebbe diventare l’ultima della serie. Questa sera, alle ore 20.30 presso il Pala BigMat di Firenze, la Savino Del Bene Scandicci ospiterà la Numia Milano per il terzo e potenzialmente ultimo atto della serie di semifinali scudetto. La formazione lombarda si presenta all’appuntamento forte del duplice vantaggio accumulato nelle sfide precedenti, trovandosi a una sola lunghezza dall’approdo in finale, dove ad attendere c’è già Conegliano. Tale scenario costringe la compagine toscana, che aveva peraltro chiuso meglio la stagione regolare, a ottenere obbligatoriamente un risultato positivo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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