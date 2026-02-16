Tagli e carenza di personale a Bologna non si può iniziare la profilassi PrEP contro l’HIV | Grave arretramento per la prevenzione

A Bologna, la carenza di personale e i tagli alle risorse hanno bloccato l’avvio della profilassi PrEP contro l’HIV, lasciando molte persone senza possibilità di accesso. La situazione si è aggravata negli ultimi mesi, quando i centri sanitari e il Policlinico Sant’Orsola hanno indicato tempi di attesa di tre mesi per le chiamate di richiamo. Questo rallenta la prevenzione e aumenta il rischio di nuove infezioni.

A Bologna oggi iniziare la PrEP è, di fatto, impossibile. L'accesso alla profilassi pre-esposizione contro l'HIV è bloccato sia presso i servizi territoriali sia al Policlinico Sant'Orsola, che invita gli utenti a provare a chiamare "tra tre mesi". Le liste d'attesa, di fatto, risultano chiuse. A lanciare l'allarme è Plus APS, che gestisce il PrEP Point della città, attivo dal 2018 con fondi privati. "Non c'è personale a sufficienza, questo è il tema", spiega a ilfattoquotidiano.it Sandro Mattioli, presidente dell'associazione. "A monte ci sono stati tagli economici, blocchi delle assunzioni e un surplus di lavoro.