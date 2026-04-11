Regio Retica si guarda al soccorso sanitario

Il progetto italo-svizzero Regio Retica ha completato la fase di impostazione e ora si sta concentrando sull’attivazione delle attività di soccorso sanitario. La collaborazione tra le due nazioni si sta concretizzando per migliorare i servizi di emergenza nella regione. Le autorità coinvolte stanno lavorando per mettere in funzione le strutture e le risorse necessarie per garantire un’assistenza più efficace in situazioni di emergenza.

Il progetto italo-svizzero Regio Retica consolida il passaggio dalla fase di impostazione a quella operativa. È quanto emerso dopo l’incontro dei giorni scorsi a Piuro che ha confermato la volontà di dare continuità al lavoro avviato e di rafforzare un modello di cooperazione istituzionale stabile e strutturato tra i territori coinvolti. Il tema della governance è stato di nuovo al centro del confronto. L’obiettivo di Regio Retica, progetto che ha come traguardo il miglioramento dell’efficienza dell’amministrazione pubblica attraverso la cooperazione, con l’intento di superare ostacoli giuridici e amministrativi nelle regioni di confine, non... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Regio Retica, si guarda al soccorso sanitario Regio Retica: "Soccorsi più tempestivi"SONDRIO Regio Retica entra nella fase operativa: al via le prime iniziative tangibili. Regio Retica: proseguono i lavori operativiIl progetto Regio Retica prosegue nel percorso avviato nei mesi scorsi e consolida il passaggio dalla fase di impostazione a quella operativa. Temi più discussi: Regio Retica, si guarda al soccorso sanitario; Regio Retica, a Piuro la cooperazione transfrontaliera entra nella fase operativa; Regio Retica entra nella fase operativa: a Piuro si rafforza la governance transfrontaliera; Regio Retica: proseguono i lavori operativi. Regio Retica, si guarda al soccorso sanitarioIl progetto italo-svizzero Regio Retica consolida il passaggio dalla fase di impostazione a quella operativa. È quanto emerso ... ilgiorno.it Cooperazione transfrontaliera Regio Retica, si passa alla fase operativa dell'iniziativaDel cosiddetto Comitato di pilotaggio fanno parte sia partner svizzeri che italiani. Per la Regione Bernina e la Regione Maloja sono stati nominati il podestà di Poschiavo Giovanni Jochum, il sindaco ... bluewin.ch L’interreg Regio Retica accelera e passa dalla pianificazione alle prime azioni concrete, rafforzando la cooperazione tra Italia e Svizzera. A Piuro il Comitato di Pilotaggio conferma l’obiettivo: costruire una governance condivisa per un territorio che vuole muo - facebook.com facebook