Il Moscati alla prova del futuro CISL FP Irpinia-Sannio | Ora servono più personale e organizzazione

Per la CISL FP Irpinia Sannio il momento che sta vivendo l’AORN Moscati di Avellino richiede una valutazione equilibrata: riconoscere gli sforzi messi in campo dalla Direzione aziendale ma continuare a lavorare per migliorare l’organizzazione e le condizioni di lavoro del personale sanitario. La segretaria generale Sonia Petrucciani sottolinea come l’attuale gestione dell’Azienda, guidata dal Direttore Generale Germano Perito insieme ai direttori Tortora e Ferraro, stia portando avanti un percorso di consolidamento dei servizi. “L’introduzione di nuovi protocolli e gli investimenti in tecnologie d’avanguardia stanno contribuendo a elevare la qualità dell’offerta sanitaria sul territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Francesco Canonico alla guida della CISL FP Irpinia Sannio all’Ospedale MoscatiAVELLINO – Si è riunito presso la segreteria provinciale della CISL FP Irpinia Sannio il direttivo sindacale dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe...

Pronto soccorso in affanno in Irpinia e Sannio: l’allarme della CISL FP“La problematica è sotto gli occhi di tutti, e soprattutto dei cittadini che accedono ai Pronto Soccorso, spesso in attesa per ore e con la...

Tutti gli aggiornamenti su Il Moscati alla prova del futuro CISL....

Manovra, sostegno a Irpinia e Sannio per la crisi idricaUn Fondo per le vittime di Alto Calore. Lo si potrebbe definire così, con un pizzico di sarcasmo, lo strumento finanziario per l’uscita dal tunnel dei problemi idrici di Sannio e Irpinia proposto ... ilmattino.it

Innovazione ed export, i tesori nascosti di Irpinia e Sannio valorizzano gli ITSSi formano e si specializzano negli Its, poi trovano subito un lavoro di prestigio in una delle tante aziende d’eccellenza che esportano i propri prodotti in tutto il mondo di cui è ricca l’Irpinia. ilmattino.it