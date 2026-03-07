Polizia Locale Chierchia Cisl Fp | Serve una nuova legge all' altezza delle sfide attuali
In occasione dei quarant'anni dall'approvazione della Legge Quadro della Polizia Locale, un rappresentante sindacale sottolinea la necessità di una nuova normativa che sia in grado di affrontare le sfide attuali. La giornata non viene vista come un momento di celebrazione, ma come un'opportunità per riflettere sull'adeguamento delle leggi alle mutate esigenze della società. La discussione riguarda l'evoluzione delle strutture e delle funzioni della Polizia Locale.
Roma, 7 marzo 2026 – "Quello di oggi, nel giorno dei quarant'anni dall'approvazione della Legge Quadro della Polizia Locale, non è un traguardo festoso ma un anniversario che deve indurci a riflettere sulla necessità di un'evoluzione per rispondere ai bisogni di una società profondamente cambiata. Con il video che lanciamo oggi sui nostri canali social, vogliamo mostrare proprio questa straordinaria trasformazione: la transizione da una professione degli anni '80 a una realtà moderna, complessa e multidisciplinare che merita una cornice normativa all'altezza delle sfide attuali". Lo dichiara il segretario generale della CISL FP, Roberto Chierchia, nel giorno del quarantennale della Legge 651986. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Polizia locale, Cisl Fp: "Basta parole. Così il lavoro non è più sostenibile"
San Sebastiano, la Polizia locale festeggia a San Ciriaco: Cisl FP chiede più sicurezza e formazione
