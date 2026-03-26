Supplenze 2026 27 | conferma posto sostegno su richiesta della famiglia Ecco la nota del Ministero con tutte le date
Il Ministero ha comunicato la conferma del posto di sostegno per il prossimo anno scolastico 202627, rispondendo a una richiesta delle famiglie. La nota ufficiale del Ministero include tutte le date relative alle procedure e alle assegnazioni. La decisione riguarda quindi la continuità degli incarichi di supplenza per gli insegnanti di sostegno.
Conferma del supplente su posto sostegno anche per l'anno scolastico 202627: ecco la nota del Ministero. L'articolo Supplenze 202627: conferma posto sostegno su richiesta della famiglia. Ecco la nota del Ministero con tutte le date. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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