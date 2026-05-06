Persino i suoi fan smettono di credere alle banalità del ribelle Banksy
Un artista noto per il suo anonimato ha recentemente presentato un’opera con temi anti nazionalisti, suscitando diverse reazioni tra il pubblico. La creazione è stata interpretata come una possibile collaborazione con le istituzioni, ma molti spettatori hanno mostrato scetticismo. I fan dell’artista, che ha mantenuto il suo stile di street art, sembrano meno propensi a credere alle sue dichiarazioni e alle sue azioni.
Del resto quando degradi l’idea stessa di cultura allo schema del prodotto di consumo e quando utilizzi ostentatamente le strategie di marketing per dire che «il marketing è oppressione», quando denunci la mercificazione e vendi il tuo letto disfatto per milioni di sterline, allora sei tu ad essere il cuore stesso del sistema che pensavi di denunciare. E mentre diventi multimilionario e ti godi il riconoscimento del ruolo di artista e di intellettuale - ormai le due cose non possono più essere disgiunte - non ti accorgi che nel frattempo il «popolo» al quale pensi di parlare non è la massa ma è l’élite straricca di coloro che frequentano il salotto del tuo gallerista per partecipare al gioco (fiscale) dell’arte contemporanea.🔗 Leggi su Laverita.info
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Il «leone da tastiera» aveva insultato persino nei commenti al post dove si lanciava la selezioni di nuovi agenti - facebook.com facebook
Niente da fare. Quelli del @pdnetwork ti rubano persino il tempo negli incontri con le parti sociali. Ce l'hanno nel DNA l'abuso del potere. Mezz'ora in più durante la quale ha ripetuto "Ho finito" almeno 6 volte e non ha detto un cazzo. #classe_politica_cialtrona x.com