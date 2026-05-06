Un artista noto per il suo anonimato ha recentemente presentato un’opera con temi anti nazionalisti, suscitando diverse reazioni tra il pubblico. La creazione è stata interpretata come una possibile collaborazione con le istituzioni, ma molti spettatori hanno mostrato scetticismo. I fan dell’artista, che ha mantenuto il suo stile di street art, sembrano meno propensi a credere alle sue dichiarazioni e alle sue azioni.

Del resto quando degradi l’idea stessa di cultura allo schema del prodotto di consumo e quando utilizzi ostentatamente le strategie di marketing per dire che «il marketing è oppressione», quando denunci la mercificazione e vendi il tuo letto disfatto per milioni di sterline, allora sei tu ad essere il cuore stesso del sistema che pensavi di denunciare. E mentre diventi multimilionario e ti godi il riconoscimento del ruolo di artista e di intellettuale - ormai le due cose non possono più essere disgiunte - non ti accorgi che nel frattempo il «popolo» al quale pensi di parlare non è la massa ma è l’élite straricca di coloro che frequentano il salotto del tuo gallerista per partecipare al gioco (fiscale) dell’arte contemporanea.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Persino i suoi fan smettono di credere alle banalità del «ribelle» Banksy

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Il «leone da tastiera» aveva insultato persino nei commenti al post dove si lanciava la selezioni di nuovi agenti - facebook.com facebook

Niente da fare. Quelli del @pdnetwork ti rubano persino il tempo negli incontri con le parti sociali. Ce l'hanno nel DNA l'abuso del potere. Mezz'ora in più durante la quale ha ripetuto "Ho finito" almeno 6 volte e non ha detto un cazzo. #classe_politica_cialtrona x.com