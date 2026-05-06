Un uomo di 32 anni è stato arrestato ad Arezzo con l’accusa di aver perseguitato l’ex compagna, dopo averla minacciata e seguita per diversi mesi. Non è stata applicata alcuna misura cautelare perché l’uomo risultava incensurato al momento dell’arresto. La vicenda riguarda comportamenti di stalking che sono stati portati all’attenzione delle autorità.

Fermato in flagranza di reato per stalking un uomo di 32 anni ad Arezzo, dopo mesi di condotte persecutorie ai danni della sua ex compagna. L’arresto è stato eseguito dalle Volanti della Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto alla violenza di genere. I fatti: mesi di persecuzioni e appostamenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nel contesto di un servizio di pattugliamento ordinario, con particolare attenzione ai casi di violenza domestica e di genere. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vicenda ha avuto origine dopo la fine della relazione tra la vittima e l’uomo, residente fuori provincia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Perseguita l’ex compagna ad Arezzo e viene arrestato, ma niente misura cautelare perché incensurato

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