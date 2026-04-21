Minaccia il padre violando la misura cautelare | arrestato 22enne

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo aver infranto la misura cautelare che gli imponeva di mantenere una distanza dai familiari. Secondo quanto emerso, il ragazzo avrebbe minacciato il padre, violando le disposizioni legali che gli vietavano di avvicinarsi alla famiglia. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine, intervenute in seguito a segnalazioni di comportamenti minacciosi.

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato per aver violato la misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti dei familiari.I fatti sono accaduti la notte di lunedì 20 aprile in zona San Donato-San Vitale. Come riferisce l’Arma, i militari sono stati avvisati dal padre del giovane, che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Carvico, viola la misura cautelare e si presenta dalla madre, 50enne arrestato dai carabinieri Su di lui pendeva una misura cautelare: arrestato in centro a Lodi un 27enne tunisinoLodi, 13 marzo 2026 – Su di lui pendeva una misura cautelare e alla fine è stato scoperto in centro a Lodi e arrestato.