Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Chiari, in provincia di Brescia, dopo essere stato rintracciato dalla polizia a Milano. L’uomo era ricercato per aver perseguitato, minacciato e aggredito la ex compagna e i suoi familiari. Inizialmente aveva dichiarato di essere in vacanza, ma le forze dell’ordine sono riuscite a localizzarlo e a procedere con l’arresto.

Eseguito a Milano un arresto per stalking, minacce aggravate e violenze. Un cittadino italiano di 40 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica, per aver perseguitato la ex compagna 31enne e i suoi familiari attraverso una serie di condotte vessatorie e intimidatorie. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dalle denunce presentate a febbraio dalla vittima e dai suoi congiunti. Gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno ricostruito una situazione di gravi condotte persecutorie e minacce che si sono protratte nel tempo, caratterizzate da violenze fisiche, minacce di morte, molestie e comportamenti intimidatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Perseguita l’ex a Milano, rintracciato dalla polizia: “Sono in vacanza”, ma viene arrestato a Chiari

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