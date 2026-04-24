Il difensore ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport che per lui tornare in Champions League rappresenta un obiettivo prioritario. Ha anche commentato la propria posizione riguardo alle voci sul suo futuro, senza fornire dettagli specifici. La sua attenzione resta sulla competizione europea e sulla volontà di contribuire alla squadra. Non sono stati rilasciati commenti su altri aspetti personali o sulla situazione contrattuale.

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© Calcionews24.com - Tomori alla Gazzetta: «Tornare in Champions è troppo importante! Su Leao e sul mio futuro rispondo così»

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