Al Sinigaglia la sfida Champions con la Roma Fabregas | Davanti alla nostra gente siamo più forti

Il Como 1907 torna a giocare al Sinigaglia questa domenica contro la Roma, dopo aver affrontato il Cagliari in trasferta lo scorso fine settimana. La partita rappresenta un appuntamento importante per la squadra, che sfiderà i giallorossi davanti al proprio pubblico. Cesc Fabregas ha dichiarato che la squadra si sente più forte quando gioca in casa, davanti ai tifosi.

Dopo la partita in trasferta dello scorso sabato contro il Cagliari, il Como 1907 tornerà a giocare al Sinigaglia questa domenica per un’importante sfida contro la Roma. Lo stadio sarà sold out e il pubblico di casa è pronto a sostenere la squadra per tutti i 90 minuti. Gasperini avrà a disposizione Koné. Il francese ha saltato il match di Europa League in maniera precauzionale ma sarà regolarmente in campo al Sinigaglia. Con lui in mediana Pisilli mentre Cristante agirà più avanzato. Sulla trequarti ritrova una maglia da titolare Pellegrini in gol in Europa League. Sempre fiducia a Malen. In difesa sarà assente N’Dicka per squalifica, giocano Mancini, Ghilardi e Hermoso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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