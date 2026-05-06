Perdita di ammoniaca da ditta | vigili del fuoco in azione a Vidigulfo

La notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Vidigulfo, in provincia di Pavia, a causa di una perdita di ammoniaca presso una ditta locale. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, portando le squadre di soccorso sul posto per gestire la situazione. Nessun dettaglio su eventuali feriti o sull’entità della perdita è stato reso noto. La zona è stata messa in sicurezza e si stanno svolgendo le operazioni di controllo.

Vidigulfo (Pavia), 6 maggio 2026 – Allarme la notte scorsa Vidigulfo nel Pavese. I Vigili del fuoco di Pavia sono dovuti intervenire la scorsa notte a Vidigulfo (in provincia di Pavia) a causa di una perdita di ammoniaca avvenuta in una ditta del paese. Il problema, secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, è stato provocato da un malfunzionamento dell'impianto di refrigerazione. I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro per diverse ore, riuscendo a risolvere la situazione. Il guasto è stato riparato senza che si siano registrati danni ambientali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Perdita di ammoniaca da ditta: vigili del fuoco in azione a Vidigulfo Notizie correlate Perdita da un container: vigili del fuoco in azione al porto di Pra'Domenica mattina, 19 aprile 2026, intervento dei vigili del fuoco presso il Psa-Porto di Pra' per la fuoriuscita di una sostanza da un container... Perdita di gas da una valvola, intervento dei vigili del fuocoVerso l'una di oggi, venerdì 6 marzo, i vigili del fuoco di Venezia sono arrivati a Porto Marghera con il nucleo nbcr, l'autobotte e l'autopompa... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Fuga di ammoniaca: trovata la causa; Fuga di ammoniaca in un impianto a Pontinia: evacuazioni e viabilità interrotta, due operai lievemente intossicati; Chiasso, fuga di ammoniaca alla pista di ghiaccio: tre intossicati; Maxi perdita di ammoniaca a Pontinia, task force dei soccorritori nella zona industriale. Perdita di ammoniaca da ditta: vigili del fuoco in azione a VidigulfoIl problema, secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, è stato provocato da un malfunzionamento dell'impianto di refrigerazione ... ilgiorno.it Raffaele Morelli. . Il dolore per la perdita di una persona cara può diventare insostenibile se restiamo intrappolati nel rimpianto, ma esiste una via diversa: “ripartorire” chi non c’è più dentro di noi, non nel ricordo doloroso ma nell’immagine viva e presente. Cus - facebook.com facebook Di Stefano: "Non ho condiviso la perdita di Maldini e Massara, l'accanimento verso Pioli e simboli come Theo e Calabria. Non va trovato il capro espiatorio, ma soluzioni” x.com