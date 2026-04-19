Perdita da un container | vigili del fuoco in azione al porto di Pra'

Domenica mattina, presso il porto di Pra', si è verificata la fuoriuscita di una sostanza da un container posizionato su una nave cargo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono state segnalazioni di feriti o di danni ambientali immediati. La situazione è stata sotto controllo e le operazioni di bonifica sono in corso.

Domenica mattina, 19 aprile 2026, intervento dei vigili del fuoco presso il Psa-Porto di Pra' per la fuoriuscita di una sostanza da un container caricato su una nave cargo.I pompieri hanno concordato con il chimico del porto l'inertizzazione del container prima che venga sbarcato.Sul posto la.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Perdita di gas da una valvola, intervento dei vigili del fuocoVerso l'una di oggi, venerdì 6 marzo, i vigili del fuoco di Venezia sono arrivati a Porto Marghera con il nucleo nbcr, l'autobotte e l'autopompa... Nave in difficoltà al largo, soccorso da equipaggi dei vigili del fuoco e della Capitaneria di PortoUn piccolo natante ormeggiato nell’area tecnica del porto turistico di Termoli è stato salvato ieri mattina, domenica 1° febbraio 2026, dopo che... Altri aggiornamenti Si parla di: Incidente in tangenziale a Settimo Torinese: tir perde un container in carreggiata, forti disagi per il traffico; Dal cessate il fuoco opportunità solo per spedizioni container urgenti in Golfo Persico.