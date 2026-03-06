Perdita di gas da una valvola intervento dei vigili del fuoco

Oggi alle 13, i vigili del fuoco di Venezia e Mestre sono intervenuti a Porto Marghera per una perdita di GPL da una valvola. Sul posto sono arrivati anche gli operatori delle squadre interne all'area industriale e il nucleo Nbcr, specializzato in emergenze nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche. La situazione è stata gestita senza conseguenze rilevanti.

Verso l'una di oggi, venerdì 6 marzo, i vigili del fuoco di Venezia sono arrivati a Porto Marghera con il nucleo nbcr, l'autobotte e l'autopompa serbatoio per una fuoriuscita di gpl dal rimorchio di una cisterna Non risultano coinvolti, occorre bonificare la zona ed eliminare ogni rischio trattandosi di materiale potenzialmente infiammabile. Le risorse specializzate nbcr del 115 stavano verificando la situazione contestualmente alla messa in sicurezza. L'area industriale è completamente attrezzata per le emergenze.