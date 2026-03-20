Alla 61ª Biennale di Venezia, la fondazione Cesena LAM per le arti contemporanee sostiene il Padiglione Italia con il progetto

La fondazione cesenate LAM per le arti contemporanee partecipa come sostenitrice del Padiglione Italia alla 61ª Biennale d’arte di Venezia con il progetto "Con te con tutto" dell’artista Chiara Camoni, a cura di Cecilia Canziani. "E’ un progetto - afferma Loretta Amadori, fondatrice di LAM - che invita a ripensare il nostro modo di stare al mondo attraverso l’incontro, la condivisione e il dialogo con le altre forme di vita, lasciando spazio alla meraviglia, al sentire e al fare insieme". E con questo la fondazione cesenate, diretta da Alberto Masacci, conferma il suo percorso di promozione e sostegno alla cultura e alle arti contemporanee.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La fondazione Lam alla Biennale di Venezia

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