L’Iran non parteciperà alla Biennale di Venezia

L'Iran ha comunicato ufficialmente che non prenderà parte alla Biennale di Venezia del 2026. La decisione è stata confermata dall'organizzazione dell'evento, che ha ricevuto una comunicazione formale da parte delle autorità di Teheran. La partecipazione di artisti e nazioni alla manifestazione internazionale sarà quindi limitata senza la presenza dell'Iran. La Biennale di Venezia si terrà come previsto nel 2026, senza la rappresentanza iraniana.

La notizia è stata confermata dalla stessa Esposizione a seguito di una comunicazione formale giunta da Teheran. La Repubblica Islamica dell’Iran ha annunciato che non parteciperà alla Biennale di Venezia 2026. La notizia è stata confermata dalla stessa Esposizione, a seguito di una comunicazione formale giunta da Teheran. Il programma ufficiale della manifestazione comprende 100 partecipazioni nazionali, incluse le nuove adesioni della Repubblica Unita della Tanzania e della Repubblica delle Seychelles, inserite dopo l’annuncio dello scorso 4 marzo. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) .🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Iran non parteciperà alla Biennale di Venezia IL MINISTRO GIULI DISERTA LA BIENNALE: NON SARA' ALL'INAUGURAZIONE | 24/04/2026 Notizie correlate L’Iran mette in dubbio la sua partecipazione alla Biennale di Venezia«Alla luce degli ultimi fatti la presenza dell’Iran nella questa edizione della Biennale di Venezia non è ancora confermata». Cultura senza confini, Buttafuoco fa tornare la Russia (e Iran, Israele, Bielorussia…) alla Biennale di VeneziaC’è un isolotto, nell’arcipelago della destra italiana, rivolto a Oriente anziché a Occidente. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: VENEZIA | Biennale Arte, l'Iran non vi prenderà parte; Biennale Arte, si è dimessa la giuria internazionale: salta la cerimonia d'inaugurazione; L’amico americano; Spiagge libere a Napoli, no al numero chiuso:da giugno servizi docce e ombrelloni. Biennale Arte di Venezia, L'Iran non vi prenderà parteLa Repubblica Islamica dell'Iran non parteciperà alla 61/a Esposizione Internazionale d'Arte, In Minor Keys di Koyo Kouoh. Lo rende noto la Biennale di Venezia, in seguito alla comunicazione giunta da ... tg24.sky.it Biennale di Venezia, l’Iran non parteciperàVENEZIA - Biennale di Venezia in assetto di guerra. La polizia è schierata da questa mattina all'ingresso dei Giardini. A pochi passi, il vialetto che porta al Padiglione della Russia. Sul retro dello ... repubblica.it Mattino 5. . "Vogliono presentarsi come un padiglione anti-imperialista" Parliamo del padiglione russo alla Biennale di Venezia in diretta a #Mattino5 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia, daccapo x.com