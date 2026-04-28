LIVE Alle 21 Psg-Bayern le formazioni ufficiali | Luis Enrique col tridente intoccabile Olise

Alle 21 si gioca la prima semifinale tra PSG e Bayern al Parco dei Principi, considerata una sorta di finale anticipata. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con l’allenatore del PSG che ha scelto un tridente offensivo, mentre Olise è stato confermato come titolare. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della competizione.