LIVE Alle 21 Psg-Bayern le formazioni ufficiali | Luis Enrique col tridente intoccabile Olise
Alle 21 si gioca la prima semifinale tra PSG e Bayern al Parco dei Principi, considerata una sorta di finale anticipata. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con l’allenatore del PSG che ha scelto un tridente offensivo, mentre Olise è stato confermato come titolare. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della competizione.
(4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique La sfida tra PSG e Bayern Monaco verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (251). I clienti Sky potranno seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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