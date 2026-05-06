Perché le grandi aziende scelgono di investire in Brianza e che cosa manca per non farle scappare

La Brianza si conferma come un centro economico di rilievo, attirando investimenti da parte di grandi aziende italiane. La regione si distingue per la sua capacità di mantenere l’interesse di queste imprese, che vedono in essa un punto strategico per lo sviluppo. Tuttavia, ci sono aspetti che potrebbero migliorare per trattenere ulteriormente gli investitori e sostenere la crescita. La regione si confronta con questioni legate alle infrastrutture e alle risorse necessarie per favorire ulteriori investimenti.

La Brianza motore dell’economia, non solo lombarda, ma italiana. Una Brianza che attrae, sulla quale anche i grandi investitori hanno deciso di puntare. Una Brianza dove ci sono le multinazionali che contano: dalla biotech ai microprocessori, ma anche tante (tantissime) piccole e medie imprese.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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