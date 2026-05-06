Perché l’Antritust ha aperto un’istruttoria su Glovo e Deliveroo

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria contro alcune società del gruppo Glovo, tra cui Glovoapp23, Foodinho e Glovo Infrastructure Services Italy, e contro Deliveroo. La decisione riguarda presunte pratiche commerciali che potrebbero aver violato le norme sulla concorrenza. L’indagine si concentra sulle attività di queste aziende nel settore delle consegne a domicilio di pasti. La procedura ufficiale è stata comunicata ufficialmente dall’Autorità.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo (Glovoapp23, Foodinho, Glovo Infrastructure Services Italy) e di Deliveroo. Come si legge nel comunicato, nel mirino ci sono « possibili condotte illecite nell’attività relativa all’offerta di servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari». Secondo l’Antitrust le aziende avrebbero comunicato « informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider ». La comunicazione è arrivata alle società nella mattinata di mercoledì 6 maggio. Antitrust: «Immagine aziendale non vera».🔗 Leggi su Open.online

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