L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di due servizi di consegna a domicilio, dopo che la Procura di Milano aveva aperto un’indagine giudiziaria. Le aziende sono state coinvolte in un’inchiesta che le accusa di aver coinvolto rider in pratiche di caporalato. L’Antitrust ha deciso di approfondire le presunte comunicazioni ingannevoli riguardo agli impegni etici e sociali assunti dalle stesse aziende.

Dopo l’inchiesta di febbraio della Procura di Milano che ha posto sotto controllo giudiziario con l’accusa di caporalato sia Deliveroo che Glovo-Foodinho, anche l’ Antitrust mette nel mirino le aziende di delivery. L’autorità ha comunicato in una nota di aver avviato un’istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo (Glovoapp23, Foodinho e Glovo Infrastructure Services Italy) e di Deliveroo Italy. L’accusa è di possibili condotte illecite nell’attività relativa all’offerta di servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari perché le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli ai clienti rispetto al loro impegno etico e alla responsabilità sociale verso i rider.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Antitrust apre istruttoria su Glovo e Deliveroo: “Ingannevoli su impegni etici e sociali nei confronti dei rider”

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