Perché le temperature e il tempo di questi giorni ci devono allertare se siamo vicino a un corso d' acqua

Venerdì 1° maggio segna l'inizio di un fine settimana con temperature più elevate rispetto ai giorni precedenti, secondo le previsioni di Meteotrentino. Le temperature massime sono in aumento, rendendo più favorevoli le uscite all'aperto e le gite fuori porta. Tuttavia, le condizioni climatiche di questi giorni richiedono attenzione, soprattutto nelle zone vicine ai corsi d’acqua, dove i livelli potrebbero salire a causa del caldo e delle piogge recenti.

La giornata di oggi, venerdì 1° maggio, apre il primo vero fine settimana favorevole alle uscite all’aperto e alle gite fuori porta, grazie al sensibile aumento delle temperature massime previsto da Meteotrentino. Quante sono le persone che oggi, approfittando della giornata di festa, magari del.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Punished Little Maid Falls Asleep, Unaware Capturing A Passing Prince's Heart!

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