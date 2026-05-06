Il Paris Saint-Germain ha avanzato una richiesta di cambiamento del nome di Khvicha Kvaratskhelia. La questione riguarda aspetti di branding, distanti da contratti, sponsor o contenuti sui social media, anche se questi ultimi verranno comunque trattati successivamente. La vicenda si concentra sulle modalità con cui il club intende presentare il calciatore e sull'identità associata alla sua immagine pubblica.

C'è un problema di branding attorno a Khvicha Kvaratskhelia che non riguarda né i contratti né le scarpe adidas né i photo dump su Instagram, anche se torneremo su quest'ultimo punto. Il problema è strutturalmente linguistico, ed è raro che una discussione sul futuro di un calciatore così forte inizi da lì, dalla fonetica, quasi fosse una questione di packaging piuttosto che di contenuto. Ma siamo nel 2026 e il calcio, come qualunque altra cosa che voglia sopravvivere nell'ecosistema dell'attenzione, funziona esattamente così. La voce che circola da qualche settimana è questa: il PSG avrebbe chiesto all'entourage del georgiano di trovare un...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché il PSG vuol far cambiare nome a Khvicha Kvaratskhelia

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