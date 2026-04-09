L’Arsenal esplora il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia

Sul web si diffonde la notizia che l’Arsenal ha avviato trattative per il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia. La società inglese sarebbe interessata all’attaccante, attualmente in forza a una squadra italiana di Serie A. Finora non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui tempi e le modalità dell’eventuale operazione. La vicenda rimane al momento nel campo delle indiscrezioni.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Khvicha Kvaratskhelia è stato collegato all’Arsenal (foto di Mike HewittGetty Images) L’Arsenal ha recentemente adottato misure per esplorare una potenziale mossa di trasferimento per la stella del Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia, e non sono gli unici. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Purtroppo, anche se posso confermare che l’interesse segnalato dai Gunners è genuino, al momento non c’è nulla che indichi che il PSG prenderà in considerazione l’idea di lasciarlo andare, mentre anche il giocatore si trova bene nella capitale francese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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L'uomo che ha trasformato il PSG in una macchina perfetta: Kvara è meglio di DembeleC'è un prima e un dopo Khvicha Kvaratskhelia nel Paris Saint-Germain. Non è solo una questione di numeri - impressionanti -, ma di. tuttomercatoweb.com

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