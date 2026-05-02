Il padre di Kvaratskhelia | Khvicha non ha un agente Jugheli non c’è più

Il padre di Khvicha Kvaratskhelia ha dichiarato che il suo figlio non ha un agente e che Jugheli non lavora più con lui. La giovane stella del calcio sta attirando l’attenzione internazionale, soprattutto dopo aver dimostrato le sue capacità in una semifinale di Champions League. Nonostante le sue precedenti prestazioni di rilievo, questa competizione ha portato ulteriore visibilità alle sue qualità tecniche e mentali.

Khvicha Kvaratskhelia ormai sta incantando il mondo. Non che prima non avesse già dato prova della sua tecnica e della sua forza (anche mentale), però è pure vero che farlo in Semifinale di Champions è ben altro. Sono 10 i gol in questa stagione nella massima competizione europea, tra cui tra l’altro almeno 7-8 sono giocate pazzesche. Tiri a giro, sterzate, progressioni di forza. È la cifra del georgiano che pure qualcuno criticava a Napoli dimostrando eufemisticamente una leggera miopia. Ad oggi Kvara è ancora una volta un sicuro pretendente al Pallone d’Oro o comunque si classificherà ancora in più in alto. I media georgiani di Kviris Palitra che avevano già sentito il padre di Kvara (Badri ndr) nell’aprile del 2023 – quando era al Napoli – lo hanno ricontattato per tirare le somme della sua crescita.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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