L’ambasciatore Amirbayov ha spiegato perché il progetto Tap rappresenta una soluzione alla crisi nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, tra pochi giorni, il presidente del Consiglio sarà in visita a Baku, proseguendo il suo viaggio tra Algeria e Paesi del Golfo, con un focus sulle questioni energetiche. Questi spostamenti si inseriscono in un quadro di attenzione internazionale alle risorse e alle rotte strategiche della regione.

Giorgia Meloni tra pochi giorni sarà a Baku, altra tappa del suo tour “energetico” che l’ha vista visitare Algeria e Paesi del Golfo. Formiche.net ne ha parlato con Elchin Amirbayov, Rappresentante del Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian per gli Incarichi Speciali (ricevuto nei giorni scorsi dal viceministro degli esteri Edmondo Cirielli ) secondo cui l’importanza strategica della cooperazione energetica tra Azerbaigian e Italia è diventata ancora più evidente dopo la crisi di Hormuz. Inoltre grazie al Tap il Corridoio Meridionale del gas è già diventato una delle principali vie di diversificazione per l’Europa, soprattutto in un momento in cui il continente è alla ricerca di alternative affidabili e di canali di approvvigionamento terrestri sicuri.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché è il Tap la via di uscita alla crisi di Hormuz. Parla l’amb. Amirbayov

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