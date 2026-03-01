Crisi iraniana perché la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe essere un grosso problema

La crisi in Iran ha portato alla luce il ruolo strategico dello Stretto di Hormuz, un passaggio cruciale per il traffico marittimo globale. Questo stretto collega il Golfo Persico con il Golfo di Oman e l’Oceano Indiano, rappresentando una via fondamentale per il trasporto di petrolio e altri beni. La possibilità di una sua chiusura mette in allerta le economie mondiali, che dipendono dalla stabilità di questa rotta.

C’è uno spicchio di terra che, bloccato, rischia di paralizzare l’economia mondiale. Si tratta dello Stretto di Hormuz, che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman e all’Oceano Indiano. Da alcune ore è al centro della crisi tra Iran e Usa – Israele. Nel collo di bottiglia marittimo transita circa il 20-30% del greggio mondiale (circa 15-20 milioni di barili al giorno), così come oltre il 25% delle esportazioni mondiali di gas naturale liquefatto, principalmente dal Qatar. Le navi mercantili hanno ricevuto l’annuncio della chiusura della zona da parte del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica. Anche se il ministro degli Esteri... 🔗 Leggi su Open.online

