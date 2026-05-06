Perché Il Diavolo veste Prada si chiama così? La vera storia del titolo e del film divenuto un cult

Da ilfattoquotidiano.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il titolo del film “Il Diavolo veste Prada” suscita curiosità tra molti spettatori. Il nome richiama l’omonimo romanzo da cui il film è tratto, pubblicato nel 2003, che narra le vicende di una giovane assistente in una rivista di moda. La scelta del titolo ha generato discussioni tra i fan e gli appassionati di cinema, senza però essere accompagnata da spiegazioni ufficiali da parte degli autori.

Con l’uscita del sequel, il cult con Miranda Priestly è tornato virale: ma perché proprio Prada, e non Chanel, Gucci, Armani o Versace? La risposta è più pratica — e più semplice— di quanto sembri Perché il Diavolo veste proprio Prada? Forse non ci dormite la notte, o forse questa domanda non vi ha mai sfiorato minimamente l’anticamera del cervello. In ogni caso, mettetevi l’anima in pace: ci siamo qui noi a risolvervi il mistero. Con l’uscita nei cinema di tutto il mondo dell’attesissimo secondo capitolo della saga, Il Diavolo Veste Prada è tornato a essere un fenomeno globale. Sui social network – da TikTok a Instagram – è diventato virale tutto ciò che riguarda le origini, le citazioni e i retroscena di questa pellicola cult.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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