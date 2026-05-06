Il terremoto che colpì il Friuli il 6 maggio 1976 si impose come uno degli eventi sismici più gravi avvenuti in Italia nel XX secolo. La scossa causò ingenti danni e vittime, lasciando tracce profonde nell’ambito della gestione delle emergenze e della ricerca sismologica nazionale. Questo episodio fu il primo a fornire informazioni fondamentali per lo sviluppo di metodi di analisi e prevenzione, diventando una tappa cruciale per la sismologia italiana.

Il terremoto in Friuli del 6 maggio 1976 fu una delle maggiori catastrofi sismiche in Italia nell’ultimo secolo, preludio all’ancor più catastrofico terremoto irpino-lucano del 23 novembre 1980. Interi paesi risultarono quasi del tutto distrutti, tra cui: Gemona del Friuli, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Venzone, Trasaghis, Artegna, Buia, Magnano in Riviera, Majano, Moggio Udinese. Morirono, dopo il forte terremoto del 6 maggio, quasi 1000 persone; 3000 furono i feriti, quasi 200.000 persone rimasero senza casa. Dopo la scossa di magnitudo 6.5 che fu seguita entro pochi giorni da altri tre eventi di magnitudo maggiore di 5, avvennero altre 4 forti scosse circa 4 mesi dopo: 11 settembre (due scosse di magnitudo maggiore di 5) e 15 settembre (due scosse di magnitudo 5.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché i terremoti del Friuli rappresentarono la prima importante lezione moderna per la sismologia italiana

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