Dal Friuli arriva la prima festa italiana dedicata alla cultura dei cibi fermentati, un evento che celebra questa tecnica antica ancora al centro delle sperimentazioni culinarie e delle ricerche sul microbioma alimentare. La manifestazione si concentra sulla promozione di prodotti fermentati, coinvolgendo chef, ricercatori e appassionati, e si svolge in diverse location della regione.

La fermentazione è una delle tecniche più antiche della storia dell’alimentazione e, allo stesso tempo, uno dei temi più innovativi della gastronomia contemporanea, dalle cucine dei ristoranti stellati alla ricerca scientifica sul microbioma alimentare. Tra riscoperta delle tradizioni, sostenibilità alimentare e nuove frontiere della cucina, i cibi fermentati stanno vivendo una nuova stagione di interesse da parte di chef, ricercatori e appassionati. È proprio a questa cultura del cibo trasformato dal tempo e dai microrganismi che è dedicata la 3° Festa del Pestith e dei Fermentati, in programma sabato 11 e domenica 12 aprile sul Lago di Barcis, in Valcellina (Pordenone). 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - La fermentazione protagonista: dal Friuli la prima festa italiana dedicata alla cultura dei cibi fermentati

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