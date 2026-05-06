Perché gli imprenditori non progressisti parlano poco di politica

Nel biennio 2021-2022 è stata condotta un’indagine rappresentativa in trentaquattro paesi che ha analizzato gli atteggiamenti degli imprenditori rispetto all’economia di mercato e al capitalismo. I risultati mostrano che gli imprenditori considerati non progressisti tendono a parlare poco di politica, preferendo concentrarsi sulle attività aziendali piuttosto che sui temi politici o sociali. Questa tendenza si riscontra in diversi contesti nazionali e settoriali.

Nel 2021 e nel 2022 è stata condotta, in trentaquattro paesi, un’indagine rappresentativa sugli atteggiamenti nei confronti dell’economia di mercato e del capitalismo. Tra le altre cose, agli intervistati sono state presentate diciotto affermazioni, positive e negative, sul capitalismo. Il risultato mostra cosa infastidisce particolarmente le persone riguardo al capitalismo – e cosa, invece, le infastidisce meno. In trentatré dei trentaquattro paesi – l’unica eccezione è il Vietnam –, l’affermazione critica secondo cui «il capitalismo è dominato dai ricchi, che determinano l’agenda politica» figura tra le cinque affermazioni selezionate più frequentemente.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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