Tutti i tabù che politica imprenditori e sindacati non affrontano quando parlano di salari

Recentemente si è acceso il dibattito su come vengono stabiliti gli stipendi nel settore delle piattaforme digitali, evidenziando una questione che spesso viene evitata nei discorsi ufficiali. La discussione si concentra sui livelli di retribuzione e le condizioni di lavoro, senza che siano ancora trovate risposte definitive o cambiamenti concreti.

Trasparenza e salari. Se non semplifica ma aumenta la burocrazia, il decreto del governo è un boomerang La procura di Milano, lo sapete, due giorni fa ha illuminato un problema grave e oggettivo che riguarda una criticità importante del mondo della gig economy: gli stipendi da fame. Paolo Storari, attivissimo pubblico ministero della procura di Milano, con frequenti deleghe alle esondazioni della stessa procura, sostiene che sotto la soglia risulti circa l'ottanta per cento dei rider di Deliveroo, con uno scostamento medio rispetto alla soglia di povertà di 7.600 euro annui. Paolo Storari, per intervenire su questo fronte, ha usato, come...

