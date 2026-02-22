Perché gli svedesi parlano la lingua inglese molto meglio di noi?

Gli studenti svedesi padroneggiano l’inglese molto meglio degli italiani perché vivono in un ambiente ricco di influenze anglofone. Le scuole svedesi si concentrano sull’uso pratico della lingua, dedicando molte ore alla conversazione e alla comunicazione efficace. Questo approccio pratico permette ai giovani di parlare con sicurezza fin da piccoli. La diffusione di contenuti in inglese sui media locali rafforza ulteriormente questa capacità. La differenza si nota già nelle prime fasi di apprendimento.

La Svezia occupa stabilmente le prime posizioni nelle classifiche internazionali sulla padronanza dell’inglese. La sua conoscenza è un requisito formale per proseguire negli studi e, spesso, anche per accedere al mondo del lavoro e alla vita sociale. Non è un dettaglio marginale: il curriculum nazionale svedese sottolinea esplicitamente che «la lingua inglese ci circonda nella vita quotidiana ed è utilizzata in ambiti diversi come la politica, l’istruzione e l’economia». L’inglese è ovunque: spazi pubblici e pubblicità lo utilizzano da decenni, talvolta in alternativa allo svedese, talvolta accanto ad esso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

