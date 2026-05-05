Durante la trasmissione in diretta su RaiUno, è stata annunciata la presentazione dei candidati ai premi David di Donatello del 2026, che si terrà al Quirinale. Nel corso dell’evento, Antonella Clerici ha risposto in modo diretto a Bisio, negando di arrabbiarsi, e ha citato il Presidente della Repubblica come figura di riferimento. La trasmissione ha coinvolto vari ospiti e ha suscitato diverse reazioni sui social.

La presentazione dei candidati ai premi David di Donatello per l’anno 2026 al Quirinale è stata trasmessa in diretta su RaiUno. A condurla, Claudio Bisio che forse non si aspettava di essere protagonista di È sempre mezzogiorno, pochi minuti dopo e sempre in diretta sulla prima rete Rai. Il conduttore ha spiegato in chiave ironica come mai sia stato scelto proprio lui per guidare la mattinata: “Mi è stato detto ‘guardi Bisio, lei è simpatico, ha già condotto trasmissioni televisive ma soprattutto lei parla molto velocemente, i nomi da dire sono tantissimi e ci auguriamo che lei ci faccia chiudere in fretta perché poi c’è Antonella Clerici che si incavola’”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Caro Claudio, non è vero che mi incavolo, soprattutto quando c’è il Presidente Mattarella che noi adoriamo”: Antonella Clerici replica in diretta a Bisio

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