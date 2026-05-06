Per Prestianni la squalifica si allarga dopo l'UEFA interviene la FIFA | sospensione a livello mondiale

Gianluca Prestianni, giocatore argentino del Benfica, era già stato squalificato dall'UEFA dopo aver rivolto insulti a Vinicius durante una partita di Champions League contro il Real Madrid. Ora, la FIFA ha deciso di sospenderlo anche a livello mondiale, ampliando così la sua squalifica. La decisione arriva dopo il comportamento del calciatore, che si era coperto la bocca mentre rivolgeva parole offensive.