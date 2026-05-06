Per Prestianni la squalifica si allarga dopo l'UEFA interviene la FIFA | sospensione a livello mondiale
Gianluca Prestianni, giocatore argentino del Benfica, era già stato squalificato dall'UEFA dopo aver rivolto insulti a Vinicius durante una partita di Champions League contro il Real Madrid. Ora, la FIFA ha deciso di sospenderlo anche a livello mondiale, ampliando così la sua squalifica. La decisione arriva dopo il comportamento del calciatore, che si era coperto la bocca mentre rivolgeva parole offensive.
Gianluca Prestianni, giocatore argentino del Benfica che in una gara di Champions League contro il Real Madrid aveva insultato pesantemente Vinicius, coprendosi la bocca, è stato squalificato anche dalla FIFA. Che ha esteso l'iniziale sanzione di 6 partite inflitta dall'UEFA a livello mondiale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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