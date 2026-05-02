L'intervista di Romina Power a Belve ha riacceso la memoria sulla lunga storia d'amore tra lei e Al Bano Carrisi, iniziata nel 1967 sul set di un film. La coppia ha avuto quattro figli e ha vissuto momenti di grande successo nel mondo dello spettacolo. La loro relazione si è conclusa dopo oltre trent'anni, e la scomparsa di Ylenia, una delle figlie, ha rappresentato un evento doloroso e di grande risonanza pubblica.

L'intervista di Romina Power a Belve ha riportato i telespettatori indietro nel tempo. Romina e Al Bano hanno infatti incarnato l’amore con la A maiuscola, ma anche le più grandi storie d’amore possono terminare e la loro,iniziata nel 1967 sul set di un film, si è conclusa trentadue anni dopo. Nonostante l’addio Romina ha ammesso di non essersi mai più innamorata: “Penso che non si smetta mai di amare una persona che si ha amato, quell'amore, quel filo, quella tenerezza rimane sempre. Chi ho amato lo amerò per sempre, oggi ho scoperto questa cosa". L’incontro sul set. È il 1967. Romina Power è uno dei volti emergenti dello spettacolo italiano: ha recitato in pellicole come “Ménage all'italiana” e“Come imparai ad amare le donne” e ha pubblicato il suo primo singolo “Quando gli angeli cambiano le piume”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il film, il successo, i quattro figli, la scomparsa di Ylenia: la storia d’amore tra Romina Power e Al Bano Carrisi

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