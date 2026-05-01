Maggio dei Monumenti La Primavera della Bolla | pedalata laboratori e mostra

L’acqua è da sempre una forza silenziosa che ha plasmato la storia, il paesaggio e la cultura di Napoli. Canali, sorgenti e acquedotti hanno reso possibile la vita della città per oltre duemila anni. Oggi, a fronte dei cambiamenti climatici e all’aumento delle temperature urbane, questo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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